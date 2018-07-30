الصحة بغزة: انخفاض وفيات الأطفال الخدج الى ٨% فى حضانات مستشفياتها

أكد د. علام أبو حامدة استشاري وزارة الصحة لحضانات قطاع غزة على انخفاض وفيات الأطفال الخدج و حديثى الولادة الى ٨% في السنوات الاخيرة ، بعدما كانت تصل قبل عام ٢٠١٢ الى 25% من حالات الدخول.

وعزا سبب ذلك الى ادخال أجهزة تنفس صناعي عالية التردد في العلاج وتوسعة قسم الحضانة وزيادة سعتها السريرية الى ٤٥) سرير ، وتزويدها بحاضنات حديثة ومتطورة لتعطى نفس جو رحم الأم، مؤكدا على أن تدريب الطواقم الطبية كان له الاثر الكبير فى ذلك.

وذكرد. أبو حامدة بأن نسبة اشغال الأسرة تتجاوز ١٤٠%، مقابل نسبة دخول من( ١٥٠- ٢٠٠ ) حالة شهريا لحضانة مجمع الشفاء فقط ، الى جانب الحالات التى يتم استقبالها من المستشفيات الاخرى.

ولفت الى أن تطوير بروتوكولات العمل ودعم المؤسسات الدولية كان لها الدور الكبير فى احداث نقلة نوعية داخل الحضانة حيث أصبحت تستقبل الاوزان الصغيرة ٨٠٠ جرام و26 اسبوع رحمي (الاطفال القابلين للحياة) ويتم التعامل معهم بكل مهنية الى ان يتعافوا ويصلوا لأوزان تؤهلهم للعيش خارج الحاضنة .

وقال بأن استحداث الطابق الجديد للحضانة واتصاله بكشك الولادة مباشرة وتخصيص غرفة خاصة لانعاش المواليد ساهم بشكل فعال فى تقليل نسبة الوفيات التى انخفضت فى العام 2017 الى (10 فى الألف) وهى نسبة تتفوق على الدول المجاورة، وفق قوله.

واستعرض خلال لقاء اعلامى عدة قصص نجاح لأطفال دخلوا قسم الحضانة بأوزان تقل عن ٢٦ اسبوع رحمي تعادل(٦شهور حمل)، ومكثت لقرابة الشهرين ، وغيرهم من الاطفال سيما بوزن ٧٠٠ جرام و بعمر رحمي 25 اسبوع ( اقل من ستة شهور حمل) و اخرى توائم 27 اسبوع عمر رحمي وبعد زراعة انابيب وانتظار دام اكثر من 15 عام وجميعها حالات خرجت بحالة ممتازة و تتمتع بحياة طبيعية حيث يتم متابعة هذه الحالات لسنوات طويلة بعد الخروج.

و نوه الى أنه و لأول مرة في فلسطين ادخال اجهزة للدعم التنفسي للاطفال مما كان له الاثر الايجابي في النتائج و تقليل الاعراض الجانبية لاجهزة التنفس الصناعيNIPPV .

وقدم د.أبو حامدة شكره الكبير الى الهلال الاحمر القطرى الذى دعم الحضانات ب ١٦ جهاز مونيتور والخاص بمراقبة الوظائف الحيوية لدى الاطفال واحدث نقلة نوعية فى العمل.

اضافة الى مشروع تدريب الطواقم الطبية فى كافة المستشفيات على أجهزة التنفس الصناعى عالية التردد ، وكيفية التعامل مع الاطفال الخدج ، و تدريبهم على البروتوكولات العلاجية والتشخيصية،وكيفية تصوير قلب للاطفال الخدج، علاوة على تنفيذ دورات فى انعاش الاطفال حديثى الولادة بواقع دورتين فى كل عام بدعم من MAP-UK.

هذا وتعد حضانة مجمع الشفاء الطبى بغزة من اكبر الحضانات فى فلسطين والتى تضم ٤٥ حاضنة منها ٢٢ حضنة عناية مكثفة، وتستقبل الحالات من جميع مستشفيات قطاع غزة الحكومية والخاصة، والتى تتنوع ما بين حالات ذو خداجة عالية أو تعانى من مشاكل خلقية فى الجهاز الهضمى وتحتاح لتدخل جراحى ما بعد الولادة.