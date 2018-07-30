الاحتلال ينفذ قرار توسيع الزنازين والغرف للأسرى حتى عام 2026

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" سينفذ قرار المحكمة العليا بتوسيع الزنازين والغرف وكذلك مراكز الاحتجاز والتحقيق حتى عام 2026.

وبحسب الصحيفة، فإنه ستكون كل مساحة معيشية لكل أسير فلسطيني أكثر من 4.5 متر مربع، بدلا من ثلاثة أمتار فقط.

وأشارت إلى أن الشاباك سينشئ أربعة مراكز استجواب للمعتقلين الأمنيين حتى عام 2025، ثم يوسع المرافق الموجودة حاليا حتى عام 2026.

وبينت أن "ممثل الدولة" أبلغ المحكمة العليا بأنه سيتم تنفيذ القرار بذلك مع حلول تلك الفترة الزمنية، مشيرةً إلى أن مراكز حقوقية يسارية إسرائيلية رفعت التماسا بهذا الشأن وبعد مداولات قررت المحكمة توسيع تلك الزنازين والغرف.