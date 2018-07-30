أكثر من 500 متنزه عالقون على بركان بعد الزلزال في اندونيسيا

لا يزال أكثر من 500 متنزه مع مرشديهم عالقين على جبل رينجاني الوجهة السياحية المعروفة في جزيرة لومبوك الاندونيسية، وذلك غداة الزلزال المدمر الذي ضرب الجزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وأرسلت السلطات مروحيات وفرق انقاذ راجلة من أجل إجلاء المتنزهين العالقين على البركان النشط الذي يقصده السياح الاجانب بسبب مسارات المشي حوله.

وصرح مدير المتنزه الوطني في رينجاني سوديونو "ما يزال 560 شخصا عالقين" نتيجة انزلاقات متتالية للتربة بعد الزلزال بقوة 6,4 درجات الذي ضرب الجزيرة الأحد.

وتابع "هناك 500 متسلق في منطقة (بحيرة) سيغارا اناكان و60 في باتو سيبير".

ومن المفترض أن تستمر عمليات الإجلاء حتى الثلاثاء بحسب خطة الإنقاذ التي أعدتها السلطات.

وقتل 16 شخصا على الأقل ودمرت مئات المنازل في الزلزال الذي أثار الذعر بين السكان الذين اندفعوا الى خارج منازلهم والفنادق التي ينزلون فيها.