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فيديو| ظاهرة نادرة.. شاب مهدد بالموت في حل تعرضه للشمس!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:27 - 29 يوليو 2018
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يعاني شاب بريطاني من مرض نادر جدا، إذ قد يموت مباشرة في حال تعرضه لأشعة الشمس أثناء فترات النهار.

ويعاني أليكس من حساسية مميتة تجاه ضوء الشمس، إذ يمكن أن تحرق بشرته خلال دقائق فقط. في حين قامت عائلته بشراء زي خاص وكذلك قبعة تغطي الرأس والوجه، مخصصة لحجب ضوء النهار عن بشرة الشاب.

والغريب أيضا، أن أليكس ما يزال يرتدي الزي ذاته منذ الولادة، حيث لا يمكنه مغادرة المنزل بتاتا من دونه.

أما اليوم، وبعد عناء سنين، تدخلت أخصائية شهيرة في مجال الأزياء التخصصية والتجميلية، اسمها زوي لوغلين، حيث وعدت العائلة بإيجاد حل أفضل لمشكلة الشاب النادرة. 

وفعلا، تمكنت الأخصائية من تصميم قناع ذكي، يحجب ضوء الشمس بالكامل عن بشرة أليكس، بينما لا يحبس دخول الهواء ذلك كي لا يشعر أليكس بالحر الشديد عند ارتدائه.

 

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