الوطنية موبايل تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من 2018

أفصحت شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة للنصف الاول من عام 2018 ، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.

و تشير بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات كما في 30\06\2018 إلى أنّ صافي خسائر الفترة بعد الضريبة قد بلغت (1,647,694) دولار أمريكي, مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار (1,374,965) دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017 لترتفع الخسارة بنسبة 19.84%.

أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 294,186,893 دولار أمريكي بعد أن كان 279,628,395 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 5.21%. وبلغ مجموع المطلوبات 199,795,758 دولار أمريكي بعد أن كان 210,108,899 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 4.90%.

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 94,391,135 دولار أمريكي بعد أن كان 69,519,496 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 35.78%.

علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 258,000,000 دولار أمريكي في العام 2017 إلى 293,000,000 دولار أمريكي من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته 13.57%