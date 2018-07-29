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الاحتلال يواصل اعتقال فنانين رسموا عهد التميمي على جدار الفصل العنصري

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:43 - 29 يوليو 2018
عهد التميمي عهد التميمي
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تواصل سلطات الاحتلال، اعتقال ثلاثة أشخاص من ضمنهم إيطاليين وفلسطيني، منذ يوم السبت، بينما كانوا يرسمون جدارية كبيرة للأسيرة عهد التميمي، على جدار الفصل العنصري بالقرب من مدينة بيت لحم.

وكان واحد من الرسامين الإيطاليين، الذي اشتهر بجدارياته الواقعية لسياسيين ونشطاء، أغوستينو شيروين، نشر صورة لمركية سلطات الاحتلال مرفقة برسالة تقول "نحن في الاعتقال في بيت لحم من قبل الجيش الإسرائيلي، لمن يستطيع مساعدتنا أرجوكم حاولوا".

وحول الرسوم الأخرى على جدار الفصل العنصري، تحمل معظم الجداريات المرسومة طابعاً سياسياً.

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