نادي الأسير: الوضع الصحي للأسير وليد مسالمة صعب

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد إن الوضع الصحي للأسير وليد مسالمة (45 عاماً) من الخليل، صعب وهو الآن يقبع في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وأشار نادي الأسير إلى أنه ووفقاً للمعلومات التي وصلت فإن الأسير مسالمة ظهرت عليه أعراض تمثلت بالتهابات حادة في اللسان والحلق وارتفاع في الحرارة، قبل أن يتم نقله من معتقل "نفحة" إلى المستشفى.

وأضاف نادي الأسير أنه يتابع الموضوع عن كثب وهناك جهود من أجل زيارته ومعرفة تفاصيل وضعه الصحي.

الأسير وليد مسالمة وهو أب لخمسة أبناء محكوم بالسّجن المؤبد منذ عام 2002م، وقد تعرض للعزل لمدة تتجاوز عشرة شهور وعلى إثره خاض إضراب مفتوح عن الطعام استمر لمدة (37) يوماً.