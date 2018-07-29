السيسي: لدينا موقف واضح بشأن تخفيف معاناة أهالى قطاع غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن مصر مع القرارات الأممية بشأن وضع القدس المحتلة وفلسطين.

وتابع السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب "اسأل الرئيس"، قائلا: يجب أن نكون عاملا إيجابيا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الموافقة على شيء ترفضه السلطة الفلسطينية.

وأكد قوله: " لدينا موقف واضح بشأن تخفيف معاناة أهالى قطاع غزة وما يرضى به الفلسطينيون نحن معه وداعمون للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وما يقبله نحن معه فيه".

وأضاف: إن القاهرة تقوم بسعي حثيث جدا من أجل المصالحة الفلسطينية "حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض على القضية الفلسطينية".



وأردف "هؤلاء ليسوا جميعهم سلطة أو حماس، وتحسين أحوالهم أمر يهمنا ونسعى إليه"، مشيرا إلى فتح معبر رفح البري المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، وواعدا باستمرار فتحه.

وحول "صفقة القرن"، اعتبر السيسي إن ما يتداول هو تعبير إعلامي وليس سياسي، مشددا على الموقف الواضح لمصر من القضية الفلسطينية.

وقال "نحن مع القوانين وكل ما صدر من قرارات بواسطة الأمم المتحدة، فهي منظمة دولية ذات الصلة بالموضوع".

وتابع "لا نستطيع أن نقبل حاجة (أمرًا) الفلسطينيون يرفضونها، فهذه قضية الشعب الفلسطيني والذي يرضى فيه نحن معاه والحكاية كدا".



وأردف الرئيس المصري أننا "لن نستطيع أن نفرض على أحد أمرا بالإجبار أو الإقناع، وأنا لا أستطيع أن أوافق على شيء السلطة الفلسطينية لا تقبله".



وشدد على أن القاهرة مع دولة فلسطينية على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".



ولفت السيسي إلى أن بلاده تمارس "الدور بهدوء مع الأطراف الخاصة بالقضية ونحاول أن نكون عاملاً ايجابيًا لإيجاد مخرج مقنع لحل القضية هذه".



ووجه حديثا للإسرائيليين قائلا "أدعو الرأي العام في إسرائيل لاغتنام الفرصة العظيمة للتوصل إلى سلام وإيجاد حل".



وطمأن الإسرائيليين "إيجاد حل لن يكون على أمنك واستقرارك".