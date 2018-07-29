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فيديو يظهر خلاف بين صلاح وماني حول ضربة جزاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:36 - 29 يوليو 2018
محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي
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وقع خلاف بين نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني حول من يسدد ركلة جزاء خلال مباراة فريقهما ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ضمن بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.

وذكرت تقارير صحفية أنه وقع خلاف بين مهاجمي فريق ليفربول الإنجليزي، صلاح وماني، بعدما حصل الفرعون على ركلة جزاء، وتأهب لتنفيذها بنفسه، لكن ماني طلب تنفيذها هو، فدار جدال بينهما أمام نقطة الجزاء، وترك النجم المصري الكرة له غاضبا مع تدخل زميلهما جيمس ميلنر.

وظهر ماني في الفيديو هو وهو ينفذ ركلة الجزاء، التي ترجمها إلى هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 28، من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "ميتشيغان" في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بفوز ساحق لفريق ليفربول على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

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