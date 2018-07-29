داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين.

وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن السفر سيكوان للحافلة المرجعة من عمل اليوم، والتواجد غداً في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 07:00 صباحاً لتسهيل سفرهم، إضافة إلى الحافلتان الرابعة والخامسة من كشف (7/25).

ونوهت للمسافرين بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، وضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.



وطالبت الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار وكالة رسمية من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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