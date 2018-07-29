الهباش يلتقي رئيس جمهورية غانا وينقل له رسالة من الرئيس عباس

التقى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش، رئيس جمهورية غانا نانا اكوفو ادو، في العاصمة "اكرا".



ونقل الهباش رسالة من الرئيس محمود عباس، أكد فيها عمق العلاقات التاريخية والقوية بين الشعبين الفلسطيني والغاني، وكذلك شكر جمهورية غانا وقيادتها على التصويت لصالح الحق الفلسطيني في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.



ووضع الرئيس الغاني بصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يعانيه شعبنا الفلسطيني من ظلم الاحتلال، وقطعان مستوطنيه، خاصة الجريمة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال الجمعة الماضية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، من اعتداءات همجية على المصلين، خاصة وقت صلاة الجمعة، وما تبعها من اغلاق كامل للحرم القدسي الشريف، ومنع اقامة الصلاة فيه واخلائه من المصلين والمرابطين الذين اعتصموا امام بواباته، رافضين الخضوع للقرارات الاحتلالية، والاستسلام لها.



وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية عادت الى رأس اولويات المجتمع الدولي والعالم، بعد أن تراجعت خلال الفترة الأخيرة، بسبب الاحداث المؤلمة التي عصفت في دول المنطقة، والعالم العربي، بفضل الصمود الاسطوري الذي يسجله الشعب الفلسطيني كل يوم في وجه آلة البطش الاسرائيلية، وبسبب الدبلوماسية الحكيمة للقيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس.



وأضاف ان القضية الفلسطينية حققت العديد من الانجازات العظيمة بفعل سياسة الرئيس عباس على المستوى الدولي، منها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واصدار العديد من القرارات التي تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات بحق القدس، والمقدسات، ووقف الاستيطان، وازالة الجدار العازل والعنصري، والقرارات الصادرة عن منظمة "اليونسكو"، لصالح القدس والخليل.



وأوضح "أن قضية القدس ومقدساتها هي قضية المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع، والاعتداءات الاسرائيلية بحق مساجد وكنائس القدس وباقي المدن الفلسطينية هو اعتداء على مشاعر أكثر من ثلثي سكان الأرض، من قبل مجموعة مجرمة، تنتهك الحرمات، وتصادر الاراضي، وتعتدي على الحقوق دون رادع، ودون عقاب، في ظل صمت مخزٍ من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، فيما يخص القضية الفلسطينية، بينما يخوض الحروب المدمرة في قضايا جانبية أخرى".



من جانب، أعرب الرئيس الغاني عن اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني، وقيادته ممثلة بالرئيس عباس، شاكرا سيادته على رسالته الأخوية والصادقة التي تؤكد أصالة الشعب الفلسطيني، وقيمه النبيلة، مؤكدا عمق العلاقات المتينة والأخوية بين الشعبين الغاني والفلسطيني، في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.



كما أكد وقوف بلاده الى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في الحرية، والدولة المستقلة، وعاصمتها القدس في كافة المحافل الدولية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة، أسوة ببقية شعوب العالم، ويتخلص من أطول وآخر احتلال على وجه الأرض.



وحضر اللقاء سفير فلسطين لدى جمهورية غانا عبد الفتاح السطري، وعدد من أعضاء القيادة والحكومة في جمهورية غانا.