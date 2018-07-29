صحيفة بريطانية تكشف أكثر الأندية الإنجليزية المكروهة

ذكرت صحيفة بريطانية في استفتاء لها عن أكثر الأندية الإنجليزية "المكروهة" من قبل الجماهير، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليغ" للموسم الجديد.

ووفقا لاستفتاء صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي تشلسي تصدر قائمة الأندية المكروهة من قبل الجماهير، بفارق ضئيل عن مانشستر يونايتد، الذي حلّ ثانيا.

وشمل الاستفتاء مشجعي جميع الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم سؤالهم حول شعورهم تجاه كل من الأندية المشاركة الموسم المقبل، وتخييرهم ما إذا كانوا يشعرون "بالحب" أو "الكراهية" أو "لا يكنون أي مشاعر" لكل من العشرين ناديا.

وحصل تشلسي على أعلى نسبة وبلغت 68.7 بالمئة من المشجعين، الذين أكدوا كراهيتهم للنادي، فيما حصل "الشياطين الحمر" على نسبة 68.1 بالمئة.

وحل ليفربول ثالثا بنسبة 52.8 بالمئة، تلاه ويست هام رابعا (47.6 بالمئة) وأرسنال خامسا (46.2 بالمئة).

وبالنسبة لأكثر الأندية "المحبوبة" في البريميير ليغ، فقد حصد نادي بيرنلي أكثر الأصوات، ويعود ذلك لمستواه الجيد في الأعوام الأخيرة على الرغم من ضعف ميزانيته وغياب النجوم عن صفوفه.

وحصل بيرنلي على نسبة (35.8 بالمئة) من المشجعين الذين قالوا إنهم يحبون الفريق، تلاه نادي بورنموث بنسبة 32.9 بالمئة، ثم هادرسفيلد (30.2 بالمئة) ومانشستر سيتي (28.3 بالمئة) وفولهام (27.1 بالمئة)، على التوالي.

وينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشر من أغسطس القادم بلقاء مانشستر يونايتد وليستر سيتي.