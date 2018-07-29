اندونيسيا: مصرع 14 شخصا على الأقل في زلزال ضرب جزيرة لومبوك

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح المئات، اليوم الأحد، جراء زلزال بلغت شدته 6,4 درجات ضرب جزيرة لومبوك السياحية في جنوب شرق اندونيسيا ملحقا أضرارا بآلاف المنازل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين إندونيسيين أن من بين قتلى الزلزال الذي وقع على عمق قليل في وقت مبكر من صباح الأحد، خمسة أطفال. وقد دفع السكان الى مغادرة بيوتهم في حالة هلع.

وأثار عدد كبير من الهزات الارتدادية خوف العديد من الناجين. وقالت وكالة الأرصاد الجوية الاندونيسية أن أكثر من 120 هزة ارتدادية سجلت بلغت شدة أقواها 5,7 درجات.

وأعلن المسؤولون المحليون حالة الطوارئ لثلاثة أيام. ويتوقع ان يقوم الرئيس جوكو ويدودو بتفقد المنطقة صباح الاثنين حسب الناطق باسمه.

وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو في بيان "استنادا إلى تقارير، قتل 14 شخصا وجرح 162 آخرون وتضررت آلاف المنازل". وأضاف أن خمسة من القتلى أطفال.

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن سقوط عشرة قتلى على الأقل وأربعين جريحا.