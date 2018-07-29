عهد التميمي للاحتلال: انقَلِعْ

قالت عهد التميمي، الأسيرة الفلسطينية المحررة، إنها تتمنى أن تتواصل الحملات دعماً لبقية الأسرى.

وأضافت التميمي في مؤتمر صحافي عقدته في بلدتها قرية النبي صالح، أن "صوتنا وصل للعالم ويجب مواصلة الحملات لدعم الأسرى. أنا أحمل رسالة وتحية للخان الأحمر".. القرية الفلسطينية المهددة بالتهجير.

وتابعت: إن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية، وعلى الاحتلال أن ينقلع.

وأعلنت أنها نجحت في استكمال دراستها الثانوية في السجن، وأنها دخلت في دورة قانون دولي خلال فترة الاعتقال.

ورفضت التميمي الإجابة على أسئلة الصحافيين من وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقالت إنها قررت أن تلتحق بكلية القانون لجعل الاحتلال مسؤولاً عن جرائمه.

وأضافت أن فرحتها منقوصة لأن "أخواتي الأسيرات" لا يزلن في سجون إسرائيل.

وأشارت التميمي إلى أن السجن حرمها حريتها، إذ حرمها النظر إلى السماء، ورؤية أخوتها، والجلوس مع قريناتها، والدراسة بشكل طبيعي.

وأصبحت الفتاة أيقونة بعد أن صفعت جندياً إسرائيلياً، واعتقلت ووالدتها وابنة عمتها، في قضية أصبحت عالمية.