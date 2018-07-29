رياض محرز يتعرض لصدمة في مباراته ضد بايرن ميونخ

تعرض النجم الجزائري رياض محرز لصدمة عنيفة في مستهل مشواره مع فريقه الجديد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي أنهى في وقت مبكر من يوم الأحد مشاركته في مسابقة كأس الأبطال الودية الدولية بالولايات المتحدة الأميركية استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأصيب النجم العربي في بداية المباراة الودية الثالثة التي خاضها "السيتي" فجر الأحد أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني بمدينة ميامي الأميركية.

وتعرض محرز للإصابة على مستوى كاحل القدم بداية من الدقيقة السادسة من شوط المباراة الأول، بعد احتكاك مع مدافع البايرن الشاب كريس ريتشاردز، ورغم أن الإعادة التلفزيونية للقطة التي أصيب فيها محرز أثبتت وجود مخالفة على مدافع النادي البافاري إلا أن حكم المباراة أمر بمواصلة اللعب.

واضطر نجم "السيتي" الجديد للخروج من الملعب قصد تلقي العلاج على يد الجهاز الطبي، قبل أن يعود إلى أرض الملعب في الدقيقة العاشرة، لكن متاعب اللاعب الجزائري تواصلت حيث اشتكى من آلام على مستوى الكاحل، ليتم استبداله في الدقيقة 27 من شوط المباراة الأول بزميله بيرناردو سيلفا.

ورغم خروجه المبكر من المباراة، إلا أن صحيفة "مانشستر ايفنينغ نيوز" المقربة من النادي الأزرق السماوي منحت محرز نقطة 8 من 10، حيث ظهر بمستوى رائع وكان وراء كل الهجمات التي شنها فريقه على مرمى بايرن ميونيخ.

وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب، فإن إصابة محرز تعد بمثابة ضربة قوية له ولفريقه على حد السواء، إذ قد تتسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة، بعد أن كان يسعى لتحقيق انطلاقة جيدة مع بطل إنكلترا الذي انضم إليه قبل أسبوعين.

ويراهن مدرب السيتي، بيب غوارديولا على إمكانات محرز وقدراته ومهاراته العالية لقيادة الفريق نحو الألقاب، بالحفاظ على بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز والمضي قدماً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.