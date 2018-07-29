الخضري يستنكر اعتقال متضامني سفن الحرية

استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي سفن كسر الحصار عن غزة في المياه الدولية ومنعهم من الوصول، واعتقالهم واقتيادهم إلى ميناء اسدود.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد، إن المتضامنين على متن السفن ومن من عدة جنسيات أجنبية جاءوا بطريقة قانونية، ووصولهم شواطئ غزة حق كفله القانون الدولي.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يُمارس قرصنة بحرية بحق متضامنين مسالمين مدنيين جاءوا برحله إنسانية تهدف لكسر الحصار الظالم عن غزة.

ووجه الخضري رسالة للمتضامنين " رسالتكم وصلت وأنتم وصلتم بهذه الروح وهذا التعاطف وهذا التضامن العالي، رغم أن الاحتلال منع وصول سفنكم".

وأشار الخضري إلى أن الحصار الإسرائيلي يشتد على غزة، حيث يغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم بشكل شبه كلي منذ عشرين يوماً ويمنع ألف سلعة للقطاعين الصناعي والتجاري، وكافة مواد الخام من الدخول.

وأوضح الخضري أن نسب الفقر والبطالة ارتفعت بشكل أكبر مما هي عليه الأن، في ظل خطة الخنق الإسرائيلية بحق مليوني فلسطيني في غزة التي تصل لحد عقوبة جماعية وخرق فاضح للقانون الدولي.

يشار إلى أن البحرية الإسرائيلية سيطرت على سفينة "العودة" المتوجهة لغزة في عرض البحر، واقتادتها إلى ميناء اسدود هي وطاقمها المكون من حوالي 36 متضامناً اجنبياً من 15 دولة.