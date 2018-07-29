نادي الأسير: الوضع الصحي للأسير وليد مسالمة صعب

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي للأسير وليد مسالمة (45 عاماً) من الخليل، صعب.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الأسير مسالمة، الذي يقبع في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ظهرت عليه أعراض تمثلت بالتهابات حادة في اللسان والحلق وارتفاع في الحرارة، قبل أن يتم نقله من معتقل "نفحة" إلى المستشفى.

وأضاف أنه يتابع الموضوع عن كثب وهناك جهود من أجل زيارته ومعرفة تفاصيل وضعه الصحي.

الأسير وليد مسالمة أب لخمسة أبناء محكوم بالسّجن المؤبد منذ عام 2002م، وقد تعرض للعزل لمدة تتجاوز عشرة شهور وعلى إثره خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة (37) يوماً.