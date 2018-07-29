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السيسي يكشف هدف مصر من تحقيق المصالحة بين فتح وحماس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:49 - 29 يوليو 2018
الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسئولياتها في قطاع غزة، يساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد السيسي على مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967، بما يساهم في توفير واقع جديد في المنطقة يساعد في عودة الأمن والاستقرار لمختلف دولها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الأحد، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحسب ما أوردته صحيفة اليوم السابع المصرية.

 

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