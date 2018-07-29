محلل "إسرائيلي" يكشف بنود مبادرة إنهاء الوضع المتدهور بغزة

كشف المعلق السياسي في القناة الـ14 العبرية "باراك رافيد" اليوم الأحد، عن بنود اتفاق المبادرة المطروحة بين حماس و"إسرائيل" لإنهاء الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وقال "رافيد" عبر موقع القناة الإلكتروني، إنّ المبعوث الأممي للشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وكبار مسؤولي المخابرات المصرية، في المفاوضات من أجل تسوية سياسية بغزة.

وأضاف، أنّ "ملادينوف" سيبقى في القاهرة حيثُ سيشارك في لقاءه مع المخابرات المصرية، وفد رفيع المستوى من طرف الرئيس عباس، الذي حضر لنفس المحادثات، مؤكداً: "أمس كانت محادثات بنفس القضية بين قيادة حماس في قطاع غزة وملادينوف".

وحول التقدم في المباحثات الأممية ومصر والسلطة وحماس و"إسرائيل" بما يخص الأوضاع في غزة، أكد "رافيد"، أنّه حصل تقدم كبير في الأيام الأخيرة بين مصر والأمم المتحدة وبين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية وحماس حول ترتيبات سياسية في قطاع غزة".

وأوضح، أنّ "نتنياهو اجتمع مع بعض الوزراء في جلسة مغلقة، وأخبرهم بوجود "مبادرة لترتيبات سياسية في قطاع غزة" بمشاركة "إسرائيل" وجهات دولية مثل مصر والأمم المتحدة قريباً.

وزير عضو في الكبينيت قال: "هناك رغبة لتنفيذ هذه الخطوة، يوجد نية لذلك ونأمل أن يقدم ذلك امام الحكومة من أجل الموافقة عليه".

وحول بنود المبادرة، تابع المعلق "الإسرائيلي"، أنّ هناك ضغط مصري ومن ملادينوف على كل الاطراف من أجل قبولها والتي من السابق لأوانه أن نقول انها ستنجح لان الامر ملقى على جدية الاطراف، ومن بنودها:

* وقف إطلاق كامل بين "إسرائيل" وقطاع غزة.

* اعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية والحرجة في قطاع غزة.

* عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وهذه مسألة تثار حولها تساؤلات كبيرة لكن مصر، تمارس ضغط كبير جداً على الاطراف بمساعدة ملادينوف لان المبادرة غير مسبوقة.