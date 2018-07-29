الحايك: انحدار خطير بالمؤشرات الاقتصادية بغزة

دعا رئيس جمعية رجال الاعمال بمحافظات قطاع غزة علي الحايك اليوم الأحد، جميع الأطراف والفصائل الفلسطينية لتغليب المصلحة الوطنية والتجاوب مع الجهود المصرية لإنهاء الانقسام الداخلي ورفع الحصار "الإسرائيلي" عن غزة بشكل كامل.

وقال الحايك في تصريح صحفي،" إن الأوضاع بغزة تنذر بكارثة انسانية واقتصادية قد لا يمكن السيطرة عليها، وتحتاج لسنوات للخروج من أثارها السلبية على الاقتصاد، وتعتبر المصالحة الفلسطينية طوق النجاة الوحيد في الوقت الحالي لتجنبها في ظل اشتداد الحصار الاسرائيلي، وفرض مزيد من القيود على حياة السكان في القطاع".

وأضاف الحايك أن المؤشرات الاقتصادية تظهر انحدراً خطيراً مع تصاعد أزمات قطاع غزة الاقتصادية وتشديد الاحتلال الاسرائيلي لإجراءاته ضد القطاع والتي كان أخرها إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، فالتوقعات تشير إلى أن البطالة قاربت على 56%، والفقر وصل لحوالي 67%، مع تصاعد نسبة الأشخاص الذين أصبحوا يعتمدون على المساعدات لأكثر من 90 %.

وأشار الحايك إلى أن العمل التشاركي على قاعدة الوحدة الوطنية والمصلحة العامة يعتبر ركيزة أساسية لإنجاز القضايا العالقة والتوصل لحلول للمشكلات مؤكداً أن نجاح المصالحة من شأنه تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للفلسطينيين أبرزها رفع الحصار وتشجيع المانحين والمجتمع الدولي على إعادة ضخ الأموال في مشاريع هامة في القطاع علاوة على رفع الحظر عن المؤسسات الدولية وعودتها للعمل بغزة.

وثمن الحايك جهود الشقيقة مصر لإنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني مطالباً الأطراف الفلسطينية بخطوات متبادلة ومتزامنة تدعم الجهود المصرية من اجل اتمام المصالحة وانهاء ملف الانقسام الاسود الى الابد.