نادي الأسير: 5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن خمسة أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم أربعة أسرى رفضا لاعتقالهم الإداري.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن الأسير حسن شوكة (30 عاما) من محافظة بيت لحم، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما، وخلال الفترة القليلة الماضية جرى نقل الأسير شوكة من عزل معتقل "الرملة" إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، أكثر من مرة، نتيجة لتردي وضعه الصحي.

علما أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير شوكة بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2017، وجرى تحويله للاعتقال الإداري في حينه، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وفي تاريخ الحادي عشر من تشرين الأول 2017 أعلن إضرابا عن الطعام، استمرّ لمدة 35 يوما، وعلقه بعد أن جرى تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه بتاريخ 3 حزيران 2018، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلته مجددا للاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن الأسير شوكة كان قد أمضى (12) عاما متفرقة في معتقلات الاحتلال.

كذلك يواصل الأسير أنس شديد (21 عاما) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ (11) يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وكانت إدارة معتقل "عوفر" قد نقلت الأسير شديد إلى معتقل "هداريم"، علما أن هذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه الأسير شديد خلال عامين، أحدهما استمر لمدة (90) يوما عام 2016، والآخر لمدة (20) يوما، وهو معتقل منذ تاريخ 22 حزيران 2017.

أما الأسير باسم عبيدو (47 عاما) من محافظة الخليل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (11) يوما رفضا لاعتقاله الإداري، الأسير عبيدو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات ونصف، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجددا في تاريخ 30 أيار/ مايو 2018، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر ويقبع في معتقل "عوفر"، علما أن متزوج وأب لستة أبناء.

والتحق في الإضراب الخميس الماضي، الموافق 26 تموز 2018 الأسير ضرار أبو منشار (40 عاما) من محافظة الخليل وذلك ضد اعتقاله الإداري، الأسير أبو منشار اعتقل في تاريخ 7 حزيران/ يونيو 2017 وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علما أنه أب لأربعة أبناء.

يُضاف إلى الأسرى المضربين محمد الريماوي (27 عاما) من محافظة رام الله، حيث شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ عشرة أيام، احتجاجا على اعتقاله وظروف التحقيق معه في معتقل "عسقلان"، الأسير الريماوي اعتقل في تاريخ 19 تموز 2018 بعد استدعائه لمقابلة، علما أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل ستة أشهر.