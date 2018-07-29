بالأسماء: التربية والتعليم تعلن نتائج مسابقة "الطالب المبرمج"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات، نتائج مسابقة الطالب المبرمج IC الأولى، من قلب جامعة فلسطين التقنية – خضوري.

وكانت نتائج المسابقة على النحو الآتي:

المركز الأوّل /مديريّة نابلس /الطّالبة: رهام منير تيسير كتوت /مدرسة طلائع الأمل الثانوية.

المركز الثّاني /مديريّة نابلس /الطّالبة: سماح نظير سميح قرادة /مدرسة طلائع الأمل الثانوية.

المركز الثّالث /مديريّة جنين /الطّالب: أحمد ماجد أحمد عثمان /مدرسة ذكور جنين الثانوية.

المركز الرّابع /مديريّة طولكرم /الطّالبة: آلاء نادر سميح دريدي /مدرسة بنات بيت ليد الثانوية.

المركز الخامس /مديريّة قباطية /الطّالب: أمين رياض أمين أبو دياك /مدرسة ذكور سيلة الظهر الثانوية.

المركز السّادس /مديريّة جنين /الطّالبة: آية عبد الله طاهر زيد /مدرسة بنات يعبد الثانوية.

المركز السّابع /مديريّة جنوب نابلس /الطّالب: ماهر فارس سالم صفدي /مدرسة حوارة الثانوية للبنين.

المركز الثّامن /مديريّة الخليل /الطّالب: نعيم فراس نعيم القواسمة /مدرسة بن رشد الأساسية للبنين.

المركز التّاسع /مديريّة رام الله /الطّالب: رشيد سامح رشيد القبج /مدرسة ذكور الهاشمية الثانوية.

المركز العاشر /مديريّة طوباس /الطّالبة: ضحى أيمن مطر أبو ليمون /مدرسة بنات مخيم الفارعة الثانوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أعلنت عن المسابقة في كافة المدارس، إذ بلغ عدد المتقدمين 796 طالب/ة من كافة محافظات الوطن في المرحلة الأولى، خضعوا لآليات الاختيار؛ بحيث يتم اختيار خمسة طلبة من المتقدمين في كل مديرية؛ إذ بلغ عدد المتنافسين في المرحلة الثانية 84 طالب/ة، أما المرحلة النهائية فتأهل لها 32 طالب/ة، حضر منهم 30 طالب/ة. وقد كان لقسم التقنيات التربوية والحاسوب دوراً مهماً في تدريب الطلبة المختارين على مهارات التفكير المنطقي والخوارزميات والبرمجة باللغات التي يتقنوها.

وفي هذا السياق؛ أشار مدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات م. جهاد دريدي إلى أن المسابقة تعد من المبادرات الواعدة والأدوات التي تتبعها الوزارة لتطوير قدرات الطلبة على الإبداع والابتكار، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات متعددة منها تعلم البرمجة، وهي تأتي ضمن سياسة الوزارة ورؤيتها لتشجيع التفكير الناقد والمبدع بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية، مؤكداً السعي الدائم لعكس الصورة المتحضرة للشعب الفلسطيني ومساهماته في القطاعات العلمية رغم التحديات والظروف التي يمر بها، ونقل الإبداع العلمي عالمياً.

واعتبر دريدي أن احتضان جامعة خضوري للمسابقة يتيح الفرصة أمام الطلبة للتعرف على أقسام ومرافق الجامعة وتخصصاتها، مشجعاً الطلبة على الالتحاق بمقاعد الجامعة؛ نظراً لخصوصيتها التقنية وسياستها القائمة على تعزيز مفاهيم الريادة والإبداع، إضافةً للكشف عن قدرات الطلبة ومواهبهم، مؤكداً على التزام الوزارة بدعم الطلبة ومساعدتهم ودعمهم في مجالات تخصصهم.

بدوره، شكر مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات محمد الخطيب فريق العمل وكل من كان له دور في تدريب وتحسين مهارات الطلبة المختارين في المسابقة، مؤكداً أن كافة الطلبة الذين تأهلوا للمرحلة النهائية يستحقون الفوز جميعاً.

من جهته، لفت منسق المسابقة في جامعة خضوري د. يوسف دراغمة إلى أن المسابقة اشتملت على 13 سؤالاً صُنفت ضمن ثلاث فئات تراوحت ما بين الأسئلة السهلة، والمتوسطة، والصعبة، مشيراً إلى التفاوت بين مستويات الطلبة.