بيراوي: سفن كسر الحصار على بعد 60 ميل بحري من غزة

أكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة وصلت على بعد 60 ميل بحري من شواطئ غزة.

وقال بيراوي في بيان صحفي: "إن خفر السواحل المصري سار خلال الليل خلف سفينة عودة لمسافة معينة قبل أن يتركها، فيما يبدو إجراءً امنياً طبيعيا".

وذكر بيرواي أن السفن والمتضامنين على متنها يأملون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح والوصول لشواطئ غزة.

ويوجد عل السفن ٣٦ من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي ومنهم مراسلي قناة الجزيرة وقناة برس تي في.

وكان بيراوي دعا وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هانت" للتدخل لحماية السفن من الاعتداء الاسرائيلي ، وذلك في رسالة وجهها بيراوي للوزير البريطاني.

وأكد بيراوي أن اثنان من المشاركين على متن سفينة العودة هم من الرعايا البريطانيين ، وهما الصحفي ريتشارد سودان - مراسل قناة "برس تي في" اللندنية، وكذلك الدكتورة ومستشارة طب العظام الشهيرة "سوي آنغ".