اندلاع حريق كبير في كيبتوس ايرز شمال القطاع

اندلع حريق كبير اليوم الأحد، في كيبوتس "إيرز" شمال قطاع غزة نتيجة سقوط ثلاثة بالونات حارقة في الأحراش الزراعية داخل الكيبتوس.

وأفادت القناة العاشرة العبرية، أن ثلاثة بالونات حارقة سقطت في كيبوتس ايرز في مستوطنات "غلاف غزة" ما أدى لاندلاع حريق كبير.

يُشار إلى أن البالونات الحارقة قد أدت لحرق مئات الدونمات الزراعية في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وهي عبارة عن وسيلة يستخدمها الشبان الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (30 آذار الماضي) احتجاجاً على إرهاب قوات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وما أدى إلى استشهاد أكثر من 140 مواطناً وإصابة أكثر من 16 ألف جريح برصاص الاحتلال.