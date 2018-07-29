العبادي يُقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمراً بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع موجة الاحتجاجات في جنوب العراق، والتي نددت بشكل خاص بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وأفاد بيان مقتضب صادر عن مكتبه الإعلامي، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء “.

وكان المتظاهرون طالبوا خلال الاحتجاجات في سط وجنوب البلاد بإقالة الفهداوي؛ بسبب الضعف الحاد في خدمات الكهرباء التي لا تحصل عليها العائلات العراقية إلا لساعات محدودة في اليوم.