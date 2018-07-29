3 أسابيع مهلة لعودة المفصولين قبل البدء بعصيان كامل..وتأجيل المدارس بات وشيكاً

تشهد مؤسسة "الاونروا" حالة من الغضب والاستياء منذ الأسبوع الماضي وخاصة بعد فشل كافة المساعي حتى اللحظة لعودة 1000 موظف من موظفي الطوارئ انهت الاونروا عقودهم في مواعيد متفاوتة حتى نهاية العام.

الاحتجاجات والاعتصامات لم تغير من القرار الذي اتخذته إدارة الاونروا بفصل الموظفين ، لتلوح في الأفق منذ الامس تسريبات بشأن تأجيل العام الدراسي في مدارس الاونروا ، وسط تخوفات من أولياء الأمور بشأن مصير أبنائهم وخاصة ان مدارس الاونروا تستوعب اعداد كبيرة تمثل الضعفين من الطلاب المتواجدين في مدارس الحكومة.

3 اسابيع مهلة

أكد محمد الغرة رئيس الجمعية العمومية في اتحاد الموظفين العرب بالأونروا، اليوم الاحد، ان الفعاليات متواصلة داخل وخارج مقر "الاونروا"، وفعاليات اليوم ستكون كبيرة جداً حيث ستشهد تضامن من كافة الفصائل الوطنية وزملاء من الاونروا لحشد اكبر تجمع .

وقال في تصريحات خاصة ان جريمة التقليصات الكبيرة التي قامت بها "الاونروا" ، دفعتنا لاتخاذ جملة قرارات ابرزها الاستمرار في نزاع عمل مع الاونروا ، حتى يتم الاستجابة لمطالبنا .

وأكد الغرة انه سيتم اعطاء الجهود والاتصالات مهلة 3 أسابيع للتراجع عن قرار فصل موظفي الطوارئ، وفي حال عدم الاستجابة سنقوم بخطوات جديدة تتضمن اغلاق جميع مؤسسات "الاونروا" والدخول في عصيان كامل حتى يعود جميع الموظفين لعملهم .

تأجيل المدارس

وبشأن التخوفات من تأجيل او الغاء العام الدراسي الجديد قال: هناك خطر يهدد تأجيل المدارس لحتى الآن ونحن نتابع بقلق كبير اتجاه هذا الامر حتى منتصف آب وقت اعلان الأمين العام للأونروا بدء العام من تأجيله ، وبين انه اذا لم يتم سد العجز سيكون هناك اغلاق للمدارس وتأجيل او الغاء العام الدراسي .

وكانت تصريحات قد انتشرت بالأمس بشأن العام الدراسي الجديد حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك مدارس وكالة "الاونروا" قد لا تفتح أبوابها في موعدها بقطاع غزة.

ومن جانبه قال ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة حول بدء العام الدراسي في مدراس الأونروا، قال: “نحن على دراية كاملة كقيادة بالأونروا أن التعليم هو أحد أهم الأمور التي تقوم بها الوكالة للاجئين، نحن مصرين على القيام بكل ما نستطيع للاستمرار في خدمة التعليم، ونحن لم نقول بأننا لن نستمر في هذه الخدمة بل في حال لم يتم توفير الأموال حتى نهاية شهر أغسطس من الممكن أن نؤجل بداية المدارس”.

ويشار الى ان الولايات المتحدة قررت تخفيض مساعداتها للأونروا إلى النصف ، من 125 مليون دولار إلى 65 مليون دولار من الموازنة العامة لعام 2018. وذلك في ظل عجز مالي بلغ نحو 49 مليون دولار، خرجت به الأونروا من عام 2017.

قرار الولايات المتحدة دفع الاونروا للبدء بجملة من التقليصات بدأت بفصل 95 مهندساً من مهندسي العقود ، وعدم تثبيت الشواغر من المعلمين ، وليكون اخرها واصعبها فصل 1000 موظف من موظفي الطوارئ ممن يعملون منذ عشرات السنوات.