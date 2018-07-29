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وفد من فتح يتوجه إلى القاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:07 - 29 يوليو 2018
وفد من فتح للقاهرة وفد من فتح للقاهرة
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توجه اليوم الأحد وفداً من حركة فتح إلى العاصمة المصرية القاهرة لنقل الموقف موقف رئيس السلطة ورئيس فتح محمود عباس حول الأفكار المصرية للمصالحة مع حركة حماس.

ويتكون الوفد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، واللواء ماجد فرج مدير عام المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية.

وفي منتصف يوليو/ تموز الجاري، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وفق مصادر مطلعة.

وأعلنت حركة حماس موافقتها على الطرح المصري في الـ 19 من الشهر نفسه.

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