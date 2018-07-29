ماذا قالت المحررة عهد التميمي بعد الإفراج عنها..؟

قالت الأسيرة المحررة الفلسطينية الفتاة عهد التميمي، أن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال "الإسرائيلي"، وأن الأسيرات في سجون الاحتلال، مازلن قويات رغم ما يعانين من إجراءات وانتهاكات.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أفرجت صباح اليوم الأحد، عن "التميمي" بعد انقضاء محكوميتها بالسجن لمدة 8 اشهر، وسط حشد جماهيري كبير من ـفراد عائلتها وعدد من النشطاء لاستقبالها عند حاجز "رنتيس" شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأعربت التميمي عن فرحتها بالإفراج عنها، مستدركةً:" لكن فرحتي منقوصة في ظل وجود عدد من الأسيرات في سجون الاحتلال يعانين جراء استمرار الانتهاكات بحقهن".

وتمنت التميمي الإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال .

ويعتبر الفلسطينيون التميمي البالغة من العمر 17 عاما بأنها رمز لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث ظهرت في كانون أول/ديسمبر 2017 في مقطع الفيديو وهي تصفع جندياً "إسرائيلياً" وتركله أمام منزلها، وجرى توقيف التميمي بعد ذلك بفترة وجيزة. وتم لاحقاً التوصل إلى اتفاق تضمن الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر من بينها الفترة التي قضتها فعليا رهن الاحتجاز .

وأثارت قضيتها موجة من الانتقادات الدولية ضد "إسرائيل" كما أعادت مجددا إلى دائرة الضوء معاملة الشباب الفلسطيني في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.