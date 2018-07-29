مقتل 10 أشخاص إثر زلزال قوي في اندونيسيا

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرين جراء زلزال عنيف بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

وقال المرصد الأمريكي للزلازل إن الهزة القوية ضربت على عمق 7 كيلومترات عند الساعة 6:47 صباحا اليوم الأحد (22:47 بتوقيت غرينيتش مساء أمس السبت)، على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ماتارام الرئيسية في الجزيرة.

وأغلقت سلطات الجزيرة بشكل مؤقت مسارات المشي في جبل رينجاني وسط مخاوف من حدوث انهيارات طينية بعد الزلزال.

من جانبه أفاد الناطق باسم وكالة الجبوفيزياء والأرصاد الإندونيسية، هاري تيرتو دجاتميكو، بأنه لم يتم إصدار أي تحذير من حصول تسونامي، لكن تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية.

وتحدث أحد سكان شمال لومبوك زولكيفلي: "الزلزال كان قويا جدا، وكل من كان في منزلي أصيب بالذعر وهربنا جميعا إلى الخارج".

وأضاف: "جميع جيراني تركوا بيوتهم وهرعوا إلى الخارج والكهرباء انقطعت فجأة".

وتعتبر جزيرة لومبوك في جنوب شرق إندونيسيا وجهة سياحية تجتذب الكثير من الزوار وتقع على بعد 100 كيلومتر شرق جزيرة بالي.