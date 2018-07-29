ملادينوف في القاهرة اليوم ..فماذا سيبحث بشأن غزة؟

نقلت صحيفة "الحياة اللندنية" عن مصادر فلسطينية أن نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيركز في محادثاته مع المسؤولين المصريين على المصالحة والمستجدات المتعلقة بمبادرته الهادفة إلى إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في القطاع، ومنع اندلاع حرب رابعة.

وذكرت الصحيفة أن ملادينوف الذي التقى رئيس المكتب السياسي لـحركة "حماس" إسماعيل هنية، يعمل مع مصر "بتنسيق عالٍ جدًا، على خطي المصالحة ونزع فتيل أي حرب جديدة" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خصوصاً أن كل عوامل تفجير الأوضاع، التي كانت سائدة عشية العدوان على غزة صيف 2014، موجودة، إذ تتعالى أصوات في إسرائيل، حزبية وفي أوساط الجنرالات، منادية بـ "الجرف الصامد 2".

وأشارت إلى أن ملادينوف، الذي يجري محادثات ماراثونية غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، نقل طلباً من إسرائيل للحركة يتمثل في وقف النار مقابل تخفيف الحصار على القطاع، وتنفيذ مشاريع لتحسين أوضاع سكانه.

ولفتت إلى أن ملادينوف يسعى، بتنسيق وثيق مع مصر، إلى ضمان إنهاء الإنقسام وعودة حكومة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ووقف النار، على أن تكون مبادرته جزءاً من الصفقة.

وكان ملادينوف، قد وصل العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس السبت؛ لعقد لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين.

من جهتها، نقلت صحيفة اليوم السابع عن بيان لوزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري، سيلتقي ملادينوف الأحد، بمقر الوزارة.

وحسب البيان، فإن شكري سيلتقي أيضًا مانجستاب هايلى الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى، وباسكال نيابندا رئيس الجمعية الوطنية البوروندية "البرلمان".

وكانت القناة 14 العبرية، كشف مساء أمس الجمعة، عن إحراز تقدم كبير في الاتصالات بين مصر والأمم المتحدة لوضع حل لقطاع غزة.