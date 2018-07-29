الاحتلال يطارد الصحفيين على معبر جبارة خلال تغطيتهم تحرير التميمي

طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر عشرات الصحفيين والمصورين من مختلف وكالات الأنباء، والتلفزة المحلية، والأجنبية، أثناء تواجدهم بالقرب من حاجز جبارة جنوب طولكرم، لتغطية لحظة الإفراج عن الأسيرة الطفلة عهد التميمي من سجون الاحتلال.

وصادر جنود الاحتلال بطاقات الصحفيين الشخصية، ودققوا فيها، وقاموا بتصويرها قبل إعادتها لهم، وإجبارهم على المكوث في مكان بعيد.

وكانت سلطات الاحتلال أبلغت عائلة التميمي بأنه سيتم إطلاق سراح ابنتهم من سجن "هشارون" صباح اليوم، ولكن تضاربت الأنباء حول مكان الافراج عنها، أما على معبر جبارة، أو عند حاجز "رنتيس" بمنطقة رام الله.