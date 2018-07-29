الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في بيت لحم وكوبر

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، 7 مواطنين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بعد حملة مداهمات وتفتيش وتخريب ممتلكات المواطنين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين وأسيرا محررا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وذكر منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن المعتقلين هم الأسير المحرر أحمد محمد صلاح (25 عاما)، والفتيين محمد إبراهيم صلاح (17 عاما)، ومحمد ممدوح صلاح (17 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين في قرية كوبر قرب رام الله ليلة أمس بعد حملة مداهمات وتفتش واعتقالات تخللها تخريب ممتلكات المواطنين ومنازلهم كما تم مصادرة مركبة ودراجة.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان هم ميلاد البرغوثي ويحيى عامريه وقيس البرغوثي ومحمود القطاوي.

وتشن قوات الاحتلال منذ أيام حملة اقتحامات متتالية على بلدة كوبر، كما تقيم حاجزا على مدخل البلدة، بعد العملية التي نفذها الشاب محمد طارق دار يوسف في مستوطنة ادم وقتل خلالها مستوطن وإصابة أخرين بجراح مختلفة.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تشن حملات اعتقال بحق المواطنين المدنيين في كافة مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بشكل يومي خاصة في ساعات الفجر.