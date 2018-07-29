اليوم: أكبر حشد جماهيري أمام مقر "الأونروا" للاحتجاج على تقليصاتها

من المقرر، أن ينظم اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا" اليوم الأحد، "أكبر حشد جماهيري" أمام مقر وكالة الغوث الرئيس في غزة، للاحتجاج على تقليصاتها.

وقد دعا المجلس المركزي لأولياء الأمور، واللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، للمشاركة اليوم في المسيرة.

من جهته، أوضح اتحاد موظفي (أونروا) بغزة أن الدعوة موجهة لكل فئات الشعب الفلسطيني، من موظفي (أونروا)، والعمال والفئات المستفيدة من خدمات الوكالة، والكوادر السياسية والأكاديمية والمخاتير والوجهاء، ومجالس أولياء الأمور، سواء المدرسية أو المركزية.

وأشار إلى أن "المسيرة الضخمة" ستتم أمام مقر الوكالة في غزة عند الساعة 11 صباحاً، فيما سيكون التجمع في كافة المناطق الساعة 9.30 صباحاً كل في منطقته، لافتًا إلى أن هناك "مواصلات مؤمنة ذهاباً وإياباً".