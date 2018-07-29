اسرائيل تفرج عن الاسيرة "عهد التميمي" ..والفلسطينيون ينتظرون وصولها لحاجز رنتيس

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاحد، عن الأسيرة الفلسطينية الفتاة "عهد التميمي" بعد انقضاء محكوميتها بالسجن لمدة 8 اشهر، وسط حشد جماهيري كبير من افراد عائلتها وعدد من النشطاء لاستقبالها عند حاجز "رنتيس" شمال غرب رام الله.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون "الإسرائيلية"، أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي غادرت السجن، اليوم الأحد، بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة 8 أشهر لصفعها جنديين "إسرائيليين"، فى واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو، وحولتها إلى رمزا للمقاومة عند الفلسطينيين.

وقال المتحدث إساف ليبراتىإن التميمى (17 عاما) ووالدتها التي سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة، قد تم نقلهما من قبل السلطات "الإسرائيلية" من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدى إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تعيشان.

ويصف الفلسطينيون الفتاة البالغة من العمر 17 عاما بأنها رمز لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأثارت قضيتها موجة من الانتقادات الدولية ضد "إسرائيل" كما أعادت مجددا إلى دائرة الضوء معاملة الشباب الفلسطيني في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تتحدث التميمي في مؤتمر صحفي من مسقط رأسها في الضفة الغربية في الساعة الرابعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي .

وفي كانون أول/ديسمبر 2017 انتشر مقطع الفيديو وهي تصفع جنديا إسرائيليا وتركله أمام منزلها، وجرى توقيف التميمي بعد ذلك بفترة وجيزة. وتم لاحقا التوصل إلى اتفاق تضمن الحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر من بينها الفترة التي قضتها فعليا رهن الاحتجاز .