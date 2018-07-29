طقس فلسطين: أجواء لطيفة ومنعشة والحرارة حول معدلها العام

توقع طقس فلسطين، أن يكون الجو اليوم الأحد، لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ولن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويوم غداً الاثنين، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف بحيث يبقى الجو صيفياً عادياً في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتميل الأجواء لتكون حارة نسبياً الى حارة وقت الظهيرة ويسود جو منعش مساءاً ومنعش جداً ليلاً وفجراً.

أما بعد غد الثلاثاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الأربعاء تبقى الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة ويسود جو منعش في ساعات الليل والفجر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما الخميس المقبل يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون دون معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين مئويتين على الأقل، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الفرصة سانحة لزخات من الأمطار المحلية على فترات، والرياح تكون غربية.