شهيدان في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

استشهد شابان، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، جراء قصف "إسرائيلي" استهدفهم شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، "إن الشهيدين هما أيمن نافذ النجار (24 عاما)، ومهند ماجد حمودة (24 عاما)، كانا قد وصلا مستشفى الأندونيسي أشلاء متناثرة عقب استهدافهما من قبل الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة استطلاع "إسرائيلية" أطلقت صاروخا عند الساعة الواحدة فجرا تجاه الشابين قرب مقبرة الشهداء شرق جباليا، مشيرةً إلى أنه تم انتشال جثمانيهما عند نحو الساعة الرابعة والنصف.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تستهدف المواطنين المدنيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت بتاريخ 30آذار الماضي والذين يواجهون إرهاب الاحتلال بأساليب وأدوات شعبية من بينها إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.