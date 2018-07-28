7 أطعمة على المرأة تجنبها أثناء الحمل

نشر موقع أمريكي طبي يعرف باسم "Herbs & Medicines" قائمة ضمت العديد من المأكولات والوجبات التي ينصح بأن تتجنبها المرأة خلال أشهر الحمل التسعة.

أكد الموقع على ضرورة وضع نظام غذائي متوازن خلال فترة الحمل، بحيث يوفر للمرأة الحامل كل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها خلال هذه الفترة.

كما أكد على ضرورة الإبتعاد عن بعض الأطعمة خلال فترة الحمل، ومنها:

— السمك: ينصح بعدم أكل عدد من الأنواع خلال فترة الحمل كالماكريل والتونة والتونة كبيرة العين، فضلا عن سمك التلفيش والقرش وسمكة السيف،

تعتبر غير صحية بشكل خاص، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الزئبق، الذي يضر بصحة الأم والطفل بشكل ملحوظ.

الأمر الذي قد يؤدي الى تلف في الجهاز العصبي للطفل لإرتفاع نسبة الزئبق في مثل هذه الأنواع من الأسماك.

لكن يمكن تعويض هذه الانواع بأصناف تحتوي كميات أقل من الزئبق كالسردين و السلمون، كما أنها غنية بأحماض "أوميغا 3" الدهنية.

— الجبن غير المبستر: حيث يعتبر خيار غير صحي، لإمكانية احتوائه على الكثير من الفيروسات، حيث لا يخضع لعملية البسترة.

ومن هذه الأنواع الجبن "بري" الطري.

— اللحوم النيئة وغير المطبوخة: كالسوشي والمأكولات البحرية غير المطبوخة، والتي قد تؤدي الى تسمم الأم والطفل ببكتيريا السالمونيلا.

وبحسب أبحاث أمريكية فإن التسمم نتيجة السالمونيلا يؤدي إلى 1.2 مليون حالة مرضية سنويا.

— اللحوم المصنعة " المرتديلا": حيث ينصح بتجنبها بشكل صارم لأنها تحمل بكتيريا الليستريا.

ومن اعراض هذه البكتيريا، الإسهال و التصلب و الحمى و الصداع.

— السمك المدخن: ينصح بتجنبه لاحتوائه على بكتيريا الليستريا.

— البيض غير المطبوخ: والذي يدخل في تتبيلات سلطة السيزر، والمثلجات المصنوعة منزليا وكذلك الحلويات.

— البراعم النيئة: كالفاصولياء وتعتبر صحية لكنها تحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا