الحية: مستعدون لدفع الثمن ولن نقبل الحصار

أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن المسيرات والطائرات الحارقة مستمرة، مشددًا على أن العدو سيدفع ثمن جرائمه ضد شعبنا، وأن الاستقرار في المنطقة رهن بكبح العدوان ورفع حصار غزة.

وقال الحية خلال كلمته في حفل تأبين شهداء القسام بحي الشجاعية في غزة: "لن نقبل أن تكون المعادلة أن يكون أبناؤنا أهدافا لرصاص الاحتلال ومدافعه، وسيدفع العدو ثمن جريمته النكراء".

وأضاف "سيدفع العدو الصهيوني ثمن جريمته النكراء بقتل هؤلاء الأبطال وهذا أمر قصر الزمان أم طال".

وطالب كل من يريد الأمن والأمان في المنطقة بأن يسارع لرفع الحصار.

وتوجه إلى الجماهير الفلسطينية بقوله: "لا تفكروا كثيرا فيمن يغدو ويروح، ولا تفكروا فيما يقال في الإعلام، فالمسيرات مستمرة، والطائرات الحارقة مستمرة، والحشد على الحدود مستمر، ونحن مستعدون لدفع الثمن، ولن نقبل باستمرار الحصار".

وأضاف " لن نقبل أن يبقى أطفالنا يتضورون جوعا ولن نقبل أن يبقى مرضانا لا يجدون دواء ولن نقبل لموظفينا لا يجدون راتبا ولن نقبل باستمرار هذا الحال".

وشدد على أن الاستقرار في المنطقة وأمانها رهن بكبح العدوان ورفع الحصار، وقال: "من أراد استقرار المنطقة فعليه رفع الحصار عن غزة".

وقال: "العدو وبعض المراقبين كلما قلنا إننا لا نريد حربا يظن ذلك استسلاما، لكن نحن إذا فرضت علينا الحرب فنحن رجالها ونحن على يقين أن النصر حليفنا وأن العزة لنا ولا مقام للاحتلال".

وتوجه للجماهير "اطمئنوا فإن لكم قيادة وفصائل مجاهدة نذرت نفسها حماية للدين والوطن ونذرت نفسها ألا تستكين".