كافاني يقرر الرحيل والوجهة إسبانية

أعرب مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغواياني إيديسون كافاني، عن رغبته في الانتقال إلى فريق ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ارتبط كافاني في الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق ريال مدريد الذي يرغب في تدعيم صفوفه لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة "إس"، فإن المهاجم الأوروغواياني أصبح مستعدا لسماع عرض ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللعب في "سانتياغو بيرنابيو" يعتبر حلما بالنسبة له، ويسعى إلى تحقيقه في الفترة المقبلة.

وتمكن كافاني من إحراز 40 هدفا في 48 مباراة خاضها مع الفريق، فضلا عن ذلك، أدائه المتميز مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وساعده على الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة.