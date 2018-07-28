ميزة ذكية ومخيفة من "تليغرام"

أعلن تطبيق التراسل المشفر، "تليغرام" عن إطلاقه لميزة جديدة ذكية ومخيفة في نفس الوقت، لمستخدميه، على هواتف "آيفون" و"أندورويد" والكمبيوترات.

وتحمل الميزة الجديدة اسم "باسبورت" أو "جواز السفر"، وهي التي تساعد مستخدم التطبيق في مشاركة نسخ رقمية من هويته الحقيقية ومستنداته المالية بشكل آمن من الخدمات المدعومة من التطبيق، مثل المصارف والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والمحمول، وفقا لموقع "بي جي آر" الأمريكي.

ويكمن ذكاء هذه الميزة في أنها حل موحد لتخزين وإرسال رقم تعريف جواز السفر أو المستندات المالية أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية، بعدما كان المستخدم يضطر في السابق لتحميل هذه المستندات بشكل متكرر عند رغبته في استخدامها عبر كل تطبيق جديد، ولكن الميزة الجديدة تنهي الحاجة إلى هذا الأمر.

ولكن تكمن خطورة الميزة في أن تخزين هذه النوعية من المعلومات بها مجازفة أمنية.

إلا أن "تليغرام" تدعي بأنها تعمل على تأمين وحماية هذه المستندات الحساسة، من خلال تشفيرها عبر بروتوكولها الخاص بها المسمى "إم تي بروتو"، إذ أوضح المطورون أن المستندات مشفرة بكلمة مرور يعرفها المستخدم فقط، لذا لا تستطيع شركة "تليغرام" الوصول إلى البيانات التي قام المستخدم بتخزينها عبر ميزة "جواز السفر" passport، بحيث تصل البيانات إلى المستلم بشكل مباشر عند مشاركتها من قبل المستخدم".

وتتوقع شركة "تليغرام" أن يجري استخدام ميزة "باسبورت" بشكل مستمر في سبيل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة، والخدمات المالية الأخرى، مع الإشارة إلى توفير الشركة لصفحة اختبار في حال كان المستخدم يرغب في رؤية كيفية عمل الميزة.