سفن كسر الحصار تقترب من غزة

أكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء السبت، أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة (العودة، حرية، وفلسطين) تسير وفقاً للخطة والبرنامج الزمني لها، متوقعاً وصولها شواطئ غزة مساء الأحد أو صباح الاثنين.

وقال بيراوي في بيان صحفي إن "السفن تخطت الحدود المصرية تجاه الشرق، ونأمل أن تتكلل مساعيها بالنجاح والوصول لشواطئ غزة".

وناشد بيراوي كل المنظمات الحقوقية والدولية ببذل جهدها العملي والحقيقي للحيلولة دون الاعتداءات الإسرائيلي على السفن التي لا تحمل سوى نشطاء دوليين سلميين، وبعض الأدوية والمساعدات الرمزية للقطاع الصحي.

وأضاف "اللجنة الدولية لكسر الحصار تحالف أسطول الحرية خاطبوا وزراء خارجية الدول الذين لهم رعايا مشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة للتدخل لضمان وصول السفن الى شواطئ غزة، وحماية رعاياهم".

وجدد بيراوي التأكيد أن جميع من على متن هذه السفن الصغيرة يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية، ويتطلعون إلى لحظة الوصول لغزة.

ويوجد عل السفن 40 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي ومنهم مراسلي قناة الجزيرة وقناة برس تي في.