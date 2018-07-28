بعد إعلان اعتزاله.. أوزيل يتألق أمام بطل فرنسا

تألق مسعود أوزيل مع عودته إلى تشكيلة أرسنال بعد أسبوع متوتر للاعب الألماني، الذي افتتح التسجيل في الفوز 5-1 على باريس سان جرمان الفرنسي وديا في سنغافورة السبت.

وأعلن أوزيل اعتزال اللعب الدولي مع بلاده بداعي "العنصرية" بسبب أصوله التركية، لكنه بدا في حالة رائعة أمام بطل فرنسا.

وأشرك أرسنال تشكيلة قوية وارتدى أوزيل شارة القيادة أمام العملاق الفرنسي، الذي اعتمد على مجموعة من اللاعبين الشبان إلى جانب الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وسجل أوزيل مبكرا بعد مرور 13 دقيقة بعد تمريرة من بيير-إيمريك أوباميانغ قبل أن ينقذ بوفون، الذي خاض 176 مباراة دولية، عدد من الفرص الخطيرة من أليكس إيوبي وأوباميانغ هنريخ مخيتاريان.

وبدأ سان جرمان الشوط الثاني بقوة وأدرك التعادل بواسطة كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء.

وأضاف البديل ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة رائعة في شباك بوفون قبل أن يضع أوباميانغ الكرة برأسه في المرمى من مدى قريب ويسجل مجددا وتصبح النتيجة 3-1.

وسجل المدافع روب هولدينغ والمهاجم الشاب إيدي نكيتياه الهدفين الرابع والخامس في الدقائق الأخيرة ليخرج أرسنال بالانتصار بعد خسارته وديا بركلات الترجيح أمام أتليتيكو مدريد الخميس الماضي.