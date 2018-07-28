الترجي التونسي إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

ضمن الترجي التونسي نظريا تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد عودته بنقاط الفوز من أرض كمبالا سيتي الأوغندي، السبت، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

وخلال اللقاء الذي حسمه الترجي بهدف نظيف، سجل البديل هيثم الجويني في الدقيقة 41، ليكرر "النار والذهب" فوزه على الفريق الأوغندي بعد تخطيه ذهابا 3-2 في رادس.

ورفع الترجي، حامل اللقب في 1994 و2011 والوصيف 4 مرات، رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المصري الذي يلعب في وقت لاحق مع مضيفه تاونشيب رولرز البوتسواني (3 نقاط)، فيما تجمد رصيد كمبالا عند 3 نقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي كان النجم الساحلي التونسي أول المتأهلين له الجمعة.