عهد التميمي تتنسم عبير الحرة غداً

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غدٍ الأحد، عن الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي (17 عاما) من سكان بلدة النبي صالح في رام الله.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مصلحة السجون أكدت أنه سيتم الأحد الإفراج عن عهد التميمي، ونقلت عن والدها أن العائلة ستنتظرها صباحا عند حاجز جبارة جنوب طولكرم.

وستتوجه القافلة إلى رام الله لوضع إكليل على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم ستغادر إلى قرية النبي صالح حيث سيقام حفل استقبال، ثم تعقد عهد مؤتمرا صحفيا في المساء.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية قد قضت آذار/ مارس الماضي باعتقال التميمي، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017 إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.