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3 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت أمر

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:46 - 28 يوليو 2018
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أصيب 3 شبان بالرصاص المطاطي، مساء اليوم السبت، كما أصيب مسعف خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشبان الثلاثة أصيب أحدهم بالرقبة واثنين في القدم واليد، فيما أصيب مسعف بشظايا زجاج، وقد تم تقديم الاسعافات الأولية والعلاجات الميدانية لهم.

وقال محمد عياد عوض الناشط في بيت أمر، أن قوات الاحتلال وخلال اقتحماها للبلدة، قامت بتوزيع منشورات وإلصاقها على الجدران لتحذير المواطنين من استمرار المقاومة ضد الاحتلال، وأنهم سيقومون بأعمال رادعة ضد سكان بيت أمر.

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