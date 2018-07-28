صفقة كريستيانو رونالدو تعبث بمستقبل رفيقي الماضي

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس، سيبعثر أوراق عدة أندية أوروبية كبيرة، ويدفعها إلى تغيير خططها في سوق اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن عجلة أغلب الدوريات الكروية، اقتربت من العودة للدوران مجددا.

وتشير صحيفة "إيفنينج ستاندر"، أن نجاح يوفنتوس في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، دفع "البيانكونيري" إلى صرف النظر عن ضم مهاجم تشيلسي ألفارو موراتا، زميل البرتغالي السابق في ريال مدريد، الذي كان من أبرز المُرشحين للانضمام إلى الفريق الإيطالي العملاق، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت الصحفية البريطانية، بأن إدارة يوفنتوس لم تعد أيضا متمسكة بمهاجم الفريق جونزالو هيجواين، الذي زامل كريستيانو في الريال أيضا.

وأضافت أن قدوم الفائز بخمس كرات ذهبية إلى مدينة تورينو معقل "السيدة العجوز"، سيعجل برحيل الأرجنتيني عن الفريق.

وبحسب نفس المصدر، يبدو المهاجم الأرجنتيني قريبا للغاية من الانضمام إلى ميلان، الذي يطمح للعودة من جديد إلى سابق تألقه.

وتابع نفس المصدر أن ميلان ربط بالفعل قنوات الاتصال بوكيل أعمال اللاعب، فيما يُطالب يوفنتوس بالحصول على 54 مليون جنيه إسترليني للسماح لهيجواين بالرحيل.

في المقابل، تؤكد الصحيفة أن طلبات تشيلسي المالية للتخلي عن موراتا، ستدفع ميلان إلى تركيز اهتمامه بشكل كبير على ضم هيجواين.

وأضافت أن موراتا يُرجح جدا مواصلته حمل قميص "البلوز"، خاصة مع قدوم المدرب الإيطالي مارويسيو ساري.