مصرع 33 شخصا جراء سقوط حافلة بواد غربي الهند

أكد مسؤول محلي كبير مصرع 33 شخصا بولاية ماهاراشترا جنوب غربي الهند إثر سقوط حافلة تقلهم بواد عميق.

وقع الحادث بمنطقة رايجاد بالولاية.

وقال فيجاي نامديو سورياوانشي محصل المنطقة لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف إن الحادث وقع ظهرا تقريبا عندما انزلقت حافلة تقل عاملين بجامعة زراعية على الطريق وسقطت بالوادي. وكان الركاب في طريقهم للنزهة.

كانت الحافلة في طريقها من دابولي إلى ماهابالشوار، وهي محطة جبلية بمنطقة ويسترن غاتس التي تغطيها الغابات بالبلاد. وسقطت الحافلة بواد عميق بمنطقة أمبنالي غاتس، بحسب المسؤول.

وقال إن 34 راكبا كانوا على متن الحافلة المنكوبة. ومازالت أعمال الإنقاذ جارية. وعرقلت الأمطار الغزيرة أعمال الإغاثة والإنقاذ.