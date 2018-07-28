الصحة تحدد موعد وأماكن تطعيم "حجاج غزة"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لكافة حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) للعام الهجري 1439 عن بدء حملة التطعيم لهم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 29/7 وحتى يوم الخميس 2/8 خلال الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إلى أنه تم تخصيص المراكز التالية لاستقبال حجاج قطاع غزة وهي:

محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا



محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ



المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح



محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس



محافظة رفح: مركز شهداء رفح



ودعت وزارة الصحة جميع حجاج المحافظات الجنوبية إلى ضرورة احضار بطاقة تسجيل الخاصة لهذا العام، مطالبةً الحجاج بالتوجه إلى المراكز الصحية التي يتلقون فيها الخدمة الصحية وذلك للحصول على بطاقة الحاج الصحية.