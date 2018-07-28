ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ماذا قال محمد صلاح حول الموسم الجديد مع ليفربول؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:28 - 28 يوليو 2018
محمد صلاح محمد صلاح
مشاركة

أعلن المهاجم المصري محمد صلاح أنه سيواصل التألق في ليفربول الإنجليزي في الموسم الكروي الجديد.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، قال صلاح إنه في العام الماضي حظي بموسم رائع، وتحدث الناس عنه، مشيرا إلى أن الموقف يفرض ضغوطا بسبب الرقم القياسي الذي تحقق، متعهدا بأداء قوي في دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الدوري الإنجليزي في مركز متقدم لناديه.

وأضاف: "سأفعل ما يجب أن أقوم به، وأنا سعيد بذلك، سأواصل التألق خلال الموسم الجديد".

وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح: "في التدريبات كان مذهلًا، وأيضا في المباريات التي لعبها أدى بشكل جيد جدًا والجميع يتحدثون عنه".

وحول الأجواء في أميركا، أكد صلاح أن "المباراة الأخيرة كانت جيدة جدا، وأشعر أنني في حالة جيدة، ويوجد كثير من المصريين في كل مكان، وهم أهلي، وهذا يشعرني بالسعادة".

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 أغسطس/ آب المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفًا وصنع 16 هدفا.

متعلقات