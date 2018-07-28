ماذا قال محمد صلاح حول الموسم الجديد مع ليفربول؟

أعلن المهاجم المصري محمد صلاح أنه سيواصل التألق في ليفربول الإنجليزي في الموسم الكروي الجديد.

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، قال صلاح إنه في العام الماضي حظي بموسم رائع، وتحدث الناس عنه، مشيرا إلى أن الموقف يفرض ضغوطا بسبب الرقم القياسي الذي تحقق، متعهدا بأداء قوي في دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الدوري الإنجليزي في مركز متقدم لناديه.

وأضاف: "سأفعل ما يجب أن أقوم به، وأنا سعيد بذلك، سأواصل التألق خلال الموسم الجديد".

وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح: "في التدريبات كان مذهلًا، وأيضا في المباريات التي لعبها أدى بشكل جيد جدًا والجميع يتحدثون عنه".

وحول الأجواء في أميركا، أكد صلاح أن "المباراة الأخيرة كانت جيدة جدا، وأشعر أنني في حالة جيدة، ويوجد كثير من المصريين في كل مكان، وهم أهلي، وهذا يشعرني بالسعادة".

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 أغسطس/ آب المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفًا وصنع 16 هدفا.