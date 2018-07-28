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داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:13 - 28 يوليو 2018
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد، سيكون للحافلات (المتبقي من الحافلة الثانية + الحافلتان الثالثة والرابعة) من كشف (7/25).

ودعت وزارة الداخلية في بيان صحفي ، المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحا في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مشددةً أنه على "الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار وكالة رسمية من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر".

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